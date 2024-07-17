Стало известно, когда подведут итоги Всероссийской летней Универсиады в Башкирии

Летняя всероссийская универсиада длится полтора месяца. Стартовала она в Салавате в середине июня. Первые медали Универсиады разыграли по спортивному ориентированию. Соревнования проходят в Новоабзаково. Впереди состязания по греко-римской и вольной борьбе. Они состоятся в Уфе.
После чего будут подведены итоги универсиады. В эти дни в Салавате сильнейших выявляют волейболисты. Накануне команда Башкирского государственного аграрного университета уступила соперникам из Костромской области. Теперь представителям республики предстоит сразиться в матче за бронзовые медали.