Стало известно, когда подведут итоги Всероссийской летней Универсиады в Башкирии

Команда оказала сопротивление. Каждая партия шла впритирочку. Вчера команда тоже провела тяжелую игру и отдала все силы и эмоции, и на сегодня это перенеслось. Но парни боролись, и за это им большое спасибо.

Даниил Заволжский, игрок команды БГАУ по волейболу