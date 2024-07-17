Стало известно, когда подведут итоги Всероссийской летней Универсиады в Башкирии

Летняя всероссийская универсиада длится полтора месяца. Стартовала она в Салавате в середине июня. Первые медали Универсиады разыграли по спортивному ориентированию. Соревнования проходят в Новоабзаково. Впереди состязания по греко-римской и вольной борьбе. Они состоятся в Уфе.

После чего будут подведены итоги универсиады. В эти дни в Салавате сильнейших выявляют волейболисты. Накануне команда Башкирского государственного аграрного университета уступила соперникам из Костромской области. Теперь представителям республики предстоит сразиться в матче за бронзовые медали.

Команда оказала сопротивление. Каждая партия шла впритирочку. Вчера команда тоже провела тяжелую игру и отдала все силы и эмоции, и на сегодня это перенеслось. Но парни боролись, и за это им большое спасибо.

Даниил Заволжский, игрок команды БГАУ по волейболу

Они доставляют нам большие проблемы. Не все игроки на площадке в сезоне, и играем без связующего, но парень у нас справился сегодня.

Евгений Клюпа, либеро команды КГУ, г. Кострома
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