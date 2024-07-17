ВК «Урал» продолжает подготовку к новому сезону

Волейбольный клуб «Урал» продолжает подготовку к новому сезону. Сейчас команда приступила ко второму циклу тренировочного процесса. На данный момент волейболисты проводят сборы в Уфе. Тренируются два раза в день.
Каждый день уфимских волейболистов начинается с тренажерного зала. Предстоящие турниры и начало сезона не за горами, а значит, нужно выкладываться по максимуму. Сейчас в основном спортсмены работают над общей физической подготовкой.
Прошедший сезон для уфимского коллектива выдался не совсем удачным. По итогам чемпионата команда заняла 13-е место. А после приняла участие в плей-ауте. Место в Суперлиге сохранить удалось. К новому сезону команда стремится подойти более ответственно. Возможно, дополнительную уверенность смогут придать новички.
В межсезонье уфимскую команду покинули девять волейболистов. Состав усилили такие именитые игроки, как Сергей Савин, Андрей Сурмачевский, Кирилл Урсов, Алексей Чанчиков, Романас Шкулявичус, Петар Крсманович. А также Кирилл Моторыгин и Антон Аношко. Они перешли в уфимский коллектив из «Тархана».
Вскоре команда отправится на предсезонный турнир «Мемориал Платонова» в Санкт-Петербург. Затем волейболисты примут участие в двух этапах Кубка России. 7 сентября стартует первый тур Чемпионата страны.