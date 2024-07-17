ВК «Урал» продолжает подготовку к новому сезону

Волейбольный клуб «Урал» продолжает подготовку к новому сезону. Сейчас команда приступила ко второму циклу тренировочного процесса. На данный момент волейболисты проводят сборы в Уфе. Тренируются два раза в день.

Каждый день уфимских волейболистов начинается с тренажерного зала. Предстоящие турниры и начало сезона не за горами, а значит, нужно выкладываться по максимуму. Сейчас в основном спортсмены работают над общей физической подготовкой.

Стандартная работа: физика, тактика, техника. Совмещаем почти все элементы волейбола в определенной работе, тренируемся по циклам. Находимся, базируемся в Уфе. Общая работа идет, как у всех команд, закладываем силу на будущий сезон. Антон Малышев, старший тренер ВК «Урал»

Прошедший сезон для уфимского коллектива выдался не совсем удачным. По итогам чемпионата команда заняла 13-е место. А после приняла участие в плей-ауте. Место в Суперлиге сохранить удалось. К новому сезону команда стремится подойти более ответственно. Возможно, дополнительную уверенность смогут придать новички.

Это наш второй цикл, поэтому потихонечку входим в рабочий процесс. Я думаю, что все ребята занимались летом, готовились к сезону. Я думаю, мы быстро наберем форму и поборемся в чемпионате. Андрей Ушков, связующий ВК «Урал»

В межсезонье уфимскую команду покинули девять волейболистов. Состав усилили такие именитые игроки, как Сергей Савин, Андрей Сурмачевский, Кирилл Урсов, Алексей Чанчиков, Романас Шкулявичус, Петар Крсманович. А также Кирилл Моторыгин и Антон Аношко. Они перешли в уфимский коллектив из «Тархана».

Поступило предложение, и я взвешивал какие-то моменты, понял, что это будет лучшее для меня продолжение карьеры, и так оказался тут. Кирилл Урсов, доигровщик ВК «Урал»