В Уфе завершился первый круг футбольного турнира ЮФЛ-Приволжье

Футбольная школа «Уфы» представлена в состязаниях тремя командами. Младшая, 2009-го года рождения, играла против «Нефтехимика» и уступала со счётом 0:3. Но удалось вернуться в игру — победа 4:3, и юные уфимцы поднялись на шестую строчку в турнирной таблице.

«Уфа-2008» выступает пока слабее других команд и на прошлой неделе потерпела поражение со счетом 0:2, оставшись на десятом месте. А вот самые старшие ребята 2007-го победили сверстников из Нижнекамска со счётом 2:0, также поднявшись на шестое место в лиге. Немало ребят этого года рождения привлекается к тренировкам взрослой команды «Уфы». Чемпионат ЮФЛ возобновится 1 августа матчами с «Мордовией».