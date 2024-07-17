На набережной в Уфе прошёл большой семейный фестиваль «Колесо»

Гостей и жителей столицы республики ждали детские велогонки, фигурное вождение, велоконструкторы и велоэстафеты. Разминку для участников фестиваля провели вратарь хоккейной команды «Агидель» и сборной России Анна Пругова и депутат Госсобрания Курултай, генеральный директор детской хоккейной школы «Красная машина Юниор Уфа» Антон Матрёнин.

Помимо этого, участники фестиваля «Колесо» могли принять участие в мастер-классах, творческих номерах и авторских встречах. Посетить фотозоны, выставки премиальных автомобилей и показ мультфильмов в летнем кинотеатре под открытым небом.