Радий Хабиров осмотрел в Нефтекамске торговые места для садоводов

Продажа выращенных на огородах овощей, ягод и фруктов — неплохое подспорье к пенсии. Поэтому выделение бесплатных торговых мест — очень важная инициатива. Это отмечают не только пенсионеры, но и эксперты. К тому же прилавки защищают от солнца, дождя и ветра.