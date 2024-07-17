Радий Хабиров осмотрел в Нефтекамске торговые места для садоводов

Продажа выращенных на огородах овощей, ягод и фруктов — неплохое подспорье к пенсии. Поэтому выделение бесплатных торговых мест — очень важная инициатива. Это отмечают не только пенсионеры, но и эксперты. К тому же прилавки защищают от солнца, дождя и ветра.
Инициативу создания площадок для реализации жителями плодоовощной продукции поддержали на первом форуме садоводов республики «SMART-садовод», который прошёл в апреле 2022 года. Тогда Радий Хабиров поручил всем главам муниципалитетов позаботиться о наличии таких бесплатных торговых прилавков.