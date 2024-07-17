В Башкирии на поддержку СНТ выделили более 600 млн рублей

В идеале, наверное, наша задача, где-то из полутора тысяч имеющие перспектив — около тысячи, наверное. Вот нам предстоит туда. Это и дороги, и обеспечение электричеством, водой. Это вывоз мусора, обеспечение пожарной безопасности. Это организация автобусного движения, туда чтобы подъезжали. Огромная работа, но мы ей будем заниматься, потому что там сидит каждый третий житель Башкортостана. Живет, получает блага. Ведь сад для нас — это не просто какой-то источник питания, хотя это важно. Это еще и особая культура, к которой мы привыкли.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан