В Башкирии на поддержку СНТ выделили более 600 млн рублей

Более 600 млн рублей из бюджета республики было направлено на поддержку СНТ за прошедший год. Это ремонт дорог, улучшение системы электроснабжения, пожарной безопасности. В садовых товариществах решают проблемы с водоснабжением, газом, транспортной доступностью.
Тревога учебная: в СНТ «Союз» проверяют систему оповещения. Рядом — новый инвентарь: огнетушители, помпа, пожарные инструменты. Закупить всё это и многое другое удалось благодаря субсидии на возмещение затрат. И за год сад преобразился.
Основная проблема была — сети. То есть, обветшалая линия, оголенные провода. Мы в прошлом году собранием приняли решение обновить все сети. То есть, мы вложились в это дело, обновили 3 км проводки, СИПы. И к каждому дому у нас от столба тоже СИП.Вадим Абдрашитов, председатель СНТ «Союз»
Благодаря господдержке построили и мусорную площадку. Цивилизованно выбрасывать бытовые отходы теперь могут и в СНТ «Журналист». Планов на благоустройство сада еще много.
Мы хотели бы получить, если есть возможность, субсидию. Для того, чтобы в дальнейшем пустить деньги на доразвитие нашего сада. Мы хотели бы поменять электрохозяйство, отсыпать дороги. Все это постепенно, конечно, делается, но мы идем тоже к цивилизации.Альбина Белова, член правления СНТ «Журналист»
А в «Ягодке» стало безопаснее: оперативно заменили деревянные столбы и алюминиевые провода. Дальше стали избавляться от бюрократии и переходить на прямые договоры.
В принципе, за июнь месяц у нас уже большинство садоводов перешло на прямые договора и рассчитываются сами, напрямую. Как в городе, каждый месяц передают показания, оплачивают по квитанции, к ним приходит квитанция на электронный счет, то есть, очень замечательно и удобно.Марина Злыгостева, председатель СНТ «Ягодка»
Следующий шаг — поставить сигнализацию на калитку и построить дорогу. Чем лучше садовое товарищество, тем больше у него шансов побороться за грант размером в 500 тысяч рублей. Весной итоги конкурса уже во второй раз подведут на форуме «SMART-садовод».
В идеале, наверное, наша задача, где-то из полутора тысяч имеющие перспектив — около тысячи, наверное. Вот нам предстоит туда. Это и дороги, и обеспечение электричеством, водой. Это вывоз мусора, обеспечение пожарной безопасности. Это организация автобусного движения, туда чтобы подъезжали. Огромная работа, но мы ей будем заниматься, потому что там сидит каждый третий житель Башкортостана. Живет, получает блага. Ведь сад для нас — это не просто какой-то источник питания, хотя это важно. Это еще и особая культура, к которой мы привыкли.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Более 600 млн рублей было направлено всего на поддержку. 130 СНТ освоили мусорные площадки и контейнеры, это и 11 тыс. выносных приборов. То есть вся поддержка уже идет.Наталья Овчинникова, руководитель ассоциации садоводов Республики Башкортостан
Сертификаты можно будет потратить на обустройство зон отдыха, спортивных и игровых площадок, обеспечение систем видеонаблюдения. Благодаря первым грантам в 10 садах республики стало намного комфортнее. На опыт тех, кто получил сертификаты, обратили внимание и другие СНТ. Поэтому уже в следующем году поддержку получат уже 20 садовых товариществ.