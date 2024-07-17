Житель Башкирии рассказал об интернет-провокации против власти

Очередная интернет-провокация против власти. После встречи первого заместителя руководителя Администрации Главы Башкортостана Азата Бадранова с жителями Баймакского района, ряд оппозиционных изданий и телеграм-каналов, словно под копирку, выдали информацию, что местные жители раскритиковали чиновника за визит. В качестве доказательства выложили вырванный из контекста фрагмент выступления местного жителя. Но то, о чём он говорил на самом деле, предусмотрительно вырезали.

Во время рабочей поездки в Баймакский район Азат Бадранов пообщался с жителями 18 сельских поселений. Запретных тем не было. Несмотря на то, что ещё до приезда чиновника провокаторы заполонили интернет с призывом избегать диалога, а за неудобные вопросы людей якобы могли подвергнуть репрессиям, на встречи пришли порядка 700 человек. Подстрекатели были правы лишь в одном — жители действительно смогли озвучить свои острые проблемы. Ремонт дорог, строительство больниц, водопроводов, ремонт сельских клубов. Но вместо кары — получили на них четкие и развёрнутые ответы.

Ни интернет, ни СМИ не заменят такого живого общения. Задавали животрепещущие вопросы, которые имеются у населения. На часть вопросов получили ответ сразу. Некоторые вопросы, которые нужно решить в долгосрочном порядке, они взяты под контроль. Баязит Нурдавлетов, житель д. Ишмурзино

Долгие десятилетия у нас были проблемы с водой. Вода по часам давалась, постоянно были прорывы, трубы старые. С 2018 года после прихода Радия Фаритовича работа зашевелилась. Внесли проект, провели геологоразведку нового месторождения воды. Вода хорошего качества, питьевая. С Ишмухаметовского сельсовета, с деревни Янгазино, будет тянуться водопровод в село Ургаза. Ильгиз Юнусбаев, глава Зилаирского сельского поселения

Встреча с жителями прошла также в первой столице Башкортостана — селе Темясово. Усилия провокаторов не оправдались и на этот раз. Пообщаться с Азатом Бадрановым приехали люди из трех ближайших сельсоветов. За два часа они смогли задать десятки вопросов и получить на них ответы. Но оппозиционные издания и телеграм-каналы, не обращая внимания на то, как в последние годы в лучшую сторону меняется Баймакский район, предпочли выложить у себя вот этот фрагмент эмоционального выступления одного из участников встречи.

При этом оппозиционные телеграм-каналы, с которыми связан сбежавший в Литву иноагент Руслан Габбасов, и издание «Пруфы» Рауфы Рахимовой практически в одно и то же время и словно под копирку выложили пост о том, что Азат Бадранов, далее цитата, «стоя и молча выслушивает гневную речь жителя села Темясово Баймакского района». Им даже в голову не пришло, что чиновник стоя слушал выступление, которое длилось почти 20 минут, из уважения к возрасту сельчанина. В своих соцсетях Азат Бадранов назвал Равиля Хурматовича Янчурина аксакалом, человеком с большим жизненным и профессиональным опытом.

Если сравнить вырезанную версию и полную версию, которая также была выложена в соцсетях, любой желающий может удостовериться в том, что встреча носила конструктивный характер, обсуждались вопросы. Да, обращалось внимание на недоработки руководства Баймакского района, которые были. И именно вот этот фрагмент, собственно, был вырезан из контекста и использован, далее растиражирован. Но в то же время очень много говорилось о необходимости коммуникаций, о необходимости решения вопросов, о том, насколько правильном формате проводятся эти мероприятия. Александр Кобыскан, старший научный сотрудник Института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан

Если послушать полностью выступление аксакала, а его в своих соцсетях разместил Азат Бадранов, то становится понятно, почему оно было неинтересно тем, кто для провокации местного населения выложил лишь малую часть эмоциональной речи.

Свою позицию по этой ситуации высказал и сам герой растиражированного видео, а также другие непосредственные участники встречи. Они заявляют, что неумелые вбросы в интернете — это прямая провокация и очередная попытка врагов страны расшатать ситуацию изнутри.

В социальных сетях идут очень нехорошие провокационные вопросы. Они моё выступление в искаженном виде хотят использовать против власти, против народа. Я с этим совершенно не согласен. Поэтому я хочу сказать: спасибо Азату Шамилевичу за то, что он выложил полное моё выступление. Провокаторам, противникам башкирского народа и в целом народов РБ никак не удастся рассорить или расшатать ситуацию в нашей республике. Равиль Янчурин, ветеран труда

Вчера в Темясово был сход, я там участвовал. В телеграм-канале начали много про Хабирова писать, что он у нас ничего не делает. Они народ баламутят. Расуль Аманов, уроженец д. Билалово

Всегда найдутся провокаторы, которые таким выступлением будут призывать народ такими выступлениями. Этими мерами мы ничего не добьемся. Здесь существуют более законные и легитимные подходы. Айдар Мажитов, заведующий Темясовского историко-краеведческого музея

Данное видео вырвано из контекста по стандартным технологиям формирования фейков. Если посмотреть самое полное видео, которое Азат Бадранов разместил у себя на стене ВКонтакте, то мы увидим абсолютно противоположную картину. Аксакал с уважением благодарит за погруженность в ситуацию, активную деятельность. И говорит о готовности помогать в решении возникших проблем. Тимур Валитов, политобозреватель