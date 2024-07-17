Житель Башкирии рассказал об интернет-провокации против власти

Очередная интернет-провокация против власти. После встречи первого заместителя руководителя Администрации Главы Башкортостана Азата Бадранова с жителями Баймакского района, ряд оппозиционных изданий и телеграм-каналов, словно под копирку, выдали информацию, что местные жители раскритиковали чиновника за визит. В качестве доказательства выложили вырванный из контекста фрагмент выступления местного жителя. Но то, о чём он говорил на самом деле, предусмотрительно вырезали.
Во время рабочей поездки в Баймакский район Азат Бадранов пообщался с жителями 18 сельских поселений. Запретных тем не было. Несмотря на то, что ещё до приезда чиновника провокаторы заполонили интернет с призывом избегать диалога, а за неудобные вопросы людей якобы могли подвергнуть репрессиям, на встречи пришли порядка 700 человек. Подстрекатели были правы лишь в одном — жители действительно смогли озвучить свои острые проблемы. Ремонт дорог, строительство больниц, водопроводов, ремонт сельских клубов. Но вместо кары — получили на них четкие и развёрнутые ответы.
Встреча с жителями прошла также в первой столице Башкортостана — селе Темясово. Усилия провокаторов не оправдались и на этот раз. Пообщаться с Азатом Бадрановым приехали люди из трех ближайших сельсоветов. За два часа они смогли задать десятки вопросов и получить на них ответы. Но оппозиционные издания и телеграм-каналы, не обращая внимания на то, как в последние годы в лучшую сторону меняется Баймакский район, предпочли выложить у себя вот этот фрагмент эмоционального выступления одного из участников встречи.
При этом оппозиционные телеграм-каналы, с которыми связан сбежавший в Литву иноагент Руслан Габбасов, и издание «Пруфы» Рауфы Рахимовой практически в одно и то же время и словно под копирку выложили пост о том, что Азат Бадранов, далее цитата, «стоя и молча выслушивает гневную речь жителя села Темясово Баймакского района». Им даже в голову не пришло, что чиновник стоя слушал выступление, которое длилось почти 20 минут, из уважения к возрасту сельчанина. В своих соцсетях Азат Бадранов назвал Равиля Хурматовича Янчурина аксакалом, человеком с большим жизненным и профессиональным опытом.
Если послушать полностью выступление аксакала, а его в своих соцсетях разместил Азат Бадранов, то становится понятно, почему оно было неинтересно тем, кто для провокации местного населения выложил лишь малую часть эмоциональной речи.
Свою позицию по этой ситуации высказал и сам герой растиражированного видео, а также другие непосредственные участники встречи. Они заявляют, что неумелые вбросы в интернете — это прямая провокация и очередная попытка врагов страны расшатать ситуацию изнутри.
За последние недели это далеко не единственная подобная провокация в интернете против руководства Башкортостана. Чьи интересы обслуживают авторы таких вбросов, учитывая личность сбежавшего в Европу и получившего там защиту западных стран иноагента Габбасова, догадаться несложно. Правда, практика уже показала: эффективность их стремится к нулю.