В Башкирии водолазы ищут утонувшего 19-летнего парня

Накануне вечером в Туймазах в водоеме утонул 19-летний молодой человек. Большая компания друзей отдыхала в необорудованном для купания месте, где были установлены запрещающие аншлаги.

Фото №1 - В Башкирии водолазы ищут утонувшего 19-летнего парня

По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, молодежь снимала дом для отдыха, где рядом находился пруд. Парень нырнул на глазах у друзей и скрылся под водой. Ребята пытались найти его самостоятельно, но ничего не получилось, и они обратились в экстренные службы.    

Запланированы водолазные работы, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Фото: МЧС по РБ

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