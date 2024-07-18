В Башкирии водолазы ищут утонувшего 19-летнего парня

Накануне вечером в Туймазах в водоеме утонул 19-летний молодой человек. Большая компания друзей отдыхала в необорудованном для купания месте, где были установлены запрещающие аншлаги.

По информации пресс-службы МЧС по Башкирии, молодежь снимала дом для отдыха, где рядом находился пруд. Парень нырнул на глазах у друзей и скрылся под водой. Ребята пытались найти его самостоятельно, но ничего не получилось, и они обратились в экстренные службы.