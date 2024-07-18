В Уфе мотор истребителя стал арт-объектом

В Уфе установили макет двигателя. Он появился рядом со стелой «Город трудовой доблести». Это точная копия авиационного поршневого мотора М-105ПФ, который устанавливали на истребители семейства «Як», бомбардировщиках конструкции Петлякова, Архангельского и самолетах ЛаГГ-3 в годы Великой Отечественной войны.

Администрация города планирует полностью облагородить территорию и поставить еще несколько арт-объектов, посвященных военному времени. Они будут включать в себя нефтекачалку, капсулу времени, якоря.

Эти двигатели наше УМПО производило с 1942 по 1945 годы, с момента эвакуации завода сюда из Рыбинска. В то время завод носил номер 26, а сегодня это ОДК-УМПО. Это уникальный двигатель, разработанный Владимиром Климовым. И за период с 1942 по 1945 годы таких моторов и их модификаций было произведено более 35000 здесь, у нас в Уфе.

Евгений Семивеличенко, управляющий директор ОДК-УМПО
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