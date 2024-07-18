В Уфе мотор истребителя стал арт-объектом

В Уфе установили макет двигателя. Он появился рядом со стелой «Город трудовой доблести». Это точная копия авиационного поршневого мотора М-105ПФ, который устанавливали на истребители семейства «Як», бомбардировщиках конструкции Петлякова, Архангельского и самолетах ЛаГГ-3 в годы Великой Отечественной войны.
Администрация города планирует полностью облагородить территорию и поставить еще несколько арт-объектов, посвященных военному времени. Они будут включать в себя нефтекачалку, капсулу времени, якоря.