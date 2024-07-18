В Уфе прошёл «Празднике лета» для детей бойцов СВО и вынужденных переселенцев

В столице Башкортостана дети из Донбасса, Палестины и дети бойцов СВО Кировского района Уфы приняли участие в «Празднике лета». Ребята посетили парк имени Якутова, где их ждала анимационная программа: песни, танцы и катание на аттракционах.

В конце маленького праздника каждого ребенка угостили мороженым башкирского производства. Организаторами выступила Молодежная общественная палата при Госсобрании Башкортостана. Такую летнюю прогулку они традиционно проводят третий год.

Пятеро детей из Палестины вместе с матерью приняли участие в мероприятии впервые. Семья приехала из Газы в Башкортостан 15 апреля этого года. Вынужденным переселенцам предоставили все условия. Они восхищаются красотой столицы и традиционными блюдами. Ханиль Аластал поделилась, что помимо арабского и английского, они начинают учить русский язык – это важно, ведь между собой люди разговаривают на родном языке. Её младший сын уже хорошо понимает по-русски и даже может говорить на нем.

Играем, веселимся, едим сегодня в парке. Этот парк выглядит очень красиво. Атмосфера Уфы чем-то напоминает Газу, нам здесь очень нравится. Еда в Башкортостане новая для меня и детей, но есть блюда, похожие на наши национальные, арабские, как в Газе. Спасибо за все.

Ханиль Аластал
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