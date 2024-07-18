В Уфе прошёл «Празднике лета» для детей бойцов СВО и вынужденных переселенцев

Пятеро детей из Палестины вместе с матерью приняли участие в мероприятии впервые. Семья приехала из Газы в Башкортостан 15 апреля этого года. Вынужденным переселенцам предоставили все условия. Они восхищаются красотой столицы и традиционными блюдами. Ханиль Аластал поделилась, что помимо арабского и английского, они начинают учить русский язык – это важно, ведь между собой люди разговаривают на родном языке. Её младший сын уже хорошо понимает по-русски и даже может говорить на нем.