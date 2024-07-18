В зону СВО прибыл очередной гумконвой из Башкирии

Очередной гуманитарный груз из Башкортостана доставили в зону СВО. Бойцам привезли электрогенераторы, маскировочные сети, продовольствие, личные посылки и детские письма. Сопровождал гумконвой глава администрации Гафурийского района Фанзиль Чингизов. Военнослужащие поблагодарили за помощь, рассказали о жизни и службе, передали приветы.
Свой вклад внесли и жители Кигинского района – отправили в зону СВО мотороллер. Кроме продовольствия и предметов первой необходимости, у военнослужащих появился новый транспорт. Очередной гумконвой сопроводил исполняющий обязанности главы администрации Кигинского района Руслан Вахитов.
Напомним, военнослужащие по контракту от Башкортостана теперь получают подъемные до 1 миллиона рублей. Сумма увеличена по поручению Радия Хабирова. Она формируется за счет единовременной выплаты, которая составляет 505 тысяч, и выплат от Минобороны России и муниципалитетов. Жители Башкортостана, желающие подписать контракт с Министерством обороны России, могут обратиться в ситуационный центр по номеру 122, а также в офисы МФЦ «Мои документы».