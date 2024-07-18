Боец СВО из Башкирии под натиском врага спас сослуживцев и боевую машину

Из зоны спецоперации в адрес Главы Башкирии Радия Хабиров поступило письмо от командования подразделения, где служат бойцы из нашего региона, сообщает информагентство «Башинформ». Автор письма – командир войсковой части, полковник Дмитрий Лысенко.

В составе нашего гвардейского полка выполняют боевые задачи уроженцы Республики Башкортостан, которые в ходе проведения специальной военной операции проявляют непревзойдённое мужество, героизм и непреклонную решимость в достижении нашей общей Победы. Дмитрий Лысенко, командир войсковой части

В своем письме офицер рассказал о мужестве и героизме уроженца деревни Иштеряково Илишевского района гвардии рядового Ильнара Диргамова. В зоне проведения специальной военной операции мужчина находится с февраля 2022-го. Он служит механиком-водителем танка Т-90М «Прорыв».

Дмитрий Лысенко отмечает, что Ильнар не раз проявлял себя на передовой как мужественный и храбрый защитник Отчизны и всегда был и остается настоящей опорой для своих боевых товарищей.

В районе населенного пункта Уманское Донецкой Народной Республики 30 мая Ильнар в составе экипажа выполнял боевую задачу. Во время наступления отряд ВСУ нанес удар по танку FPV-дроном. Танк загорелся. Однако Ильнар Диргамов под натиском противника потушил машину.

Он совершил мужественный поступок, сохранив жизнь своим товарищам, отметил Дмитрий Лысенко. За проявленное мужество и героизм наш земляк награжден медалью Суворова.

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.