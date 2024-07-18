Жительница Башкирии слетела с дороги и утопила свою «Ладу»

Накануне вечером экстренные службы получили информацию о том, что в деревне Тюйск 53-летняя автоледи на «Ладе Гранте» не справилась с управлением и слетела с дороги в реку Тюй.
О происшествии информирует пресс-служба МЧС по региону. На место прибыли спасатели и представители других экстренных служб.
Сообщается, что дама самостоятельно выбралась из машины и позвонила в службу спасения. Ее осмотрели медики, от госпитализации она отказалась.
Автомобиль из реки доставали с помощью специального крана. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Фото: МЧС по РБ