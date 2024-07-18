В Уфе проверили доступность пространств для маломобильных граждан

В Уфе члены и эксперты Общественной палаты Башкортостана обсудили доступность пространств для матерей с колясками и жителей города с ограниченными возможностями здоровья. Мониторинг провели на перекрестке улиц Айская – Кирова, рядом с Кафедральным собором Рождества Богородицы.

По итогам мероприятия выявили, что подрядчики забывают занижать бордюр на тротуарах – завышения доходят до 18 сантиметров. В основном это касается уфимских новостроек. Эксперты опираются на свод правил доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения 2020 года.

По инициативе Главы Башкортостана 2024 год в республике объявлен Годом заботы о людях с ОВЗ. По данным Федерального реестра инвалидов, на территории региона проживают около 257 тысяч инвалидов, из них более 18 тысяч – дети. Над созданием комфортной и доступной среды работа ведется в течение нескольких лет. Ежегодно для инвалидов по зрению и лиц, передвигающихся на колясках, адаптируют тротуары, устанавливают пандусы и оснащают светофоры звуковыми сигналами.