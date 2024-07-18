В Уфе завершился 110-й день поисков подростка, который пропал весной

Напомним, в марте два подростка 13 и 14 лет ушли на прогулку к оздоровительному лагерю «Чайка». Вскоре мальчики перестали выходить на связь. Вещи подростков были найдены на берегу. Через несколько дней поисков во льдах реки нашли детский сапог, а уже летом в воде у берега было обнаружено тело одного из мальчиков.