В Уфе завершился 110-й день поисков подростка, который пропал весной

17 июля в Уфе состоялся 110-й день поисков пропавшего в марте подростка.
Сотрудники Управления гражданской защиты и центрального поисково-спасательного отряда Госкомитета по ЧС обследовали 48 км акватории и береговой линии реки Белой на катере.
Напомним, в марте два подростка 13 и 14 лет ушли на прогулку к оздоровительному лагерю «Чайка». Вскоре мальчики перестали выходить на связь. Вещи подростков были найдены на берегу. Через несколько дней поисков во льдах реки нашли детский сапог, а уже летом в воде у берега было обнаружено тело одного из мальчиков.
Фото: УГЗ г. Уфы.