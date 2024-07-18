В больницу Уфы доставили 4-летнего ребёнка, который пострадал в ДТП

В Мелеузовском районе зафиксировали крупное дорожно-транспортное происшествие. В аварии есть погибшие и пострадавшие.

Напомним, в селе Дарьино 16-летний подросток на мотоцикле без водительских прав допустил наезд на четырёх пешеходов. 17-летняя девушка скончалась на месте происшествия. 20-летний парень, 20-летняя девушка и её 4-летний ребёнок с серьёзными травмами были госпитализированы.