Врачи Башкирии спасли жизнь мужчины с гематомой в черепе

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о спасении мужчины с тяжёлой гематомой в черепе. Пациенту помогли врачи Верхне-Татышлинской центральной районной больницы.
Мужчина ударился головой о бетонный пол и был доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжёлом состоянии. Пациента перевели в реанимационное отделение и планировали санавиацией доставить в Уфу, но состояние пострадавшего стремительно ухудшалось.
Главный врач принял решение начинать операцию в срочном порядке. Вместе с заведующим хирургическим отделением они провели костно-пластическую трепанацию черепа, удалив эпидуральную гематому объемом более 50 мл. Операция длилась 2,5 часа.
После удаления гематомы состояние пациента стабилизировалось, спустя время его выписали в удовлетворительном состоянии.
Фото: министерство здравоохранения РБ.