Врачи Башкирии спасли жизнь мужчины с гематомой в черепе

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о спасении мужчины с тяжёлой гематомой в черепе. Пациенту помогли врачи Верхне-Татышлинской центральной районной больницы.

Мужчина ударился головой о бетонный пол и был доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжёлом состоянии. Пациента перевели в реанимационное отделение и планировали санавиацией доставить в Уфу, но состояние пострадавшего стремительно ухудшалось.