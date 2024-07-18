В аэропорту Ноябрьска задержан вахтовик-дебошир из Башкирии

Транспортные полицейские в аэропорту Ноябрьска задержали нарушителя общественного порядка из Башкирии.

Сообщается, что инцидент произошел 16 июля. Мужчина был пьян, нецензурно выражался и приставал к пассажирам. Он не реагировал на требования стражей порядка прекратить такое поведение и отказался пройти в линейный пункт полиции в аэропорту.

В итоге на нарушителя надели наручники и доставили его в дежурную часть. От медосвидетельствования 32-летний дебошир отказался. В отношении вахтовика составлен административный протокол, он находится в спецпомещении для содержания задержанных.

По данным пресс-службы управления на транспорте МВД России по УрФО, Ноябрьский городской суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста на двое суток.