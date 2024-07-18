В Башкирии три подростка спасли утонувшего мужчину

17 июля недалеко от села Наратасты три подростка вернули к жизни утонувшего мужчину. Инцидент произошёл на Шаранском водохранилище.

17-летний Даниил Т., 16-летний Максим Г. и 16-летний Айдар Х. отдыхали на берегу и увидели, что недалеко от них пьяный мужчина пошёл купаться. Вскоре отдыхающий пропал из виду совсем. Подростки быстро поняли, что мужчина тонет. Ребята бросились воду спасть утопающего.

Айдару удалось схватить мужчину за одежду и поднять со дна. Даниил и Максим оттащили пострадавшего на берег, но мужчина уже не подавал признаков жизни. Тогда Даниил сделал искусственное дыхание, а Максим обратилась в службу спасения. Мужчину удалось откачать и передать медикам.

Даниил является студентом 1 курса Туймазинского юридического колледжа, Максим и Айдар — учащиеся 9 класса. Ребята выпускники МБОУ «СОШ с. Наратасты». По словам подростков, спасти мужчину им помогли знания, которые они получили на уроках ОБЖ у преподавателя Марселя Гиниатуллина.