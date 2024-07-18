Уфимский дуб может стать победителем во всероссийском конкурсе

Дуб, который растет в Кировском районе башкирской столицы, может стать главным деревом России, сообщает в своих соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Он растет недалеко от здания на Менделеева, 148/4. Его возраст – 234 года – был официально установлен профессиональными экспертами в 2018 году по нескольким образцам керна. В высоту дерево достигает 23 метров, в диаметре – более 1,3 метра.

Добавим, в ежегодном конкурсе «Дерево года России» принимают участие 74 номинанта из тех деревьев, которые считаются долгожителями и имеют статус памятника живой природы.

Для того, чтобы проголосовать за наш дуб, необходимо до 1 августа зайти на сайт конкурса, выбрать дерево и нажать «Голосовать».