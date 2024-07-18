Жители Башкирии пожаловались на ход работ при асфальтировании двора

В Агидели местные жители пожаловались на ход работ по программе «Башкирские дворики». Горожане засняли, как проходит ремонт. По их словам, дорогу укладывают на песок, щебенку не уложили. Жители переживают, что все это скажется на качестве, а соответственно, и сроке службы. За комментариями мы обратились в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Башкортостана.

Программа «Башкирские дворики» реализуется в регионе по инициативе Главы Башкортостана с 2019 года. И уже за пять лет привели в порядок больше тысячи придомовых территорий. А чтобы начать работы, нужна в первую очередь активность самих местных жителей. Еще до запуска процесса проводятся собрания, встречи с подрядчиком и представителями муниципалитета для того, чтобы сформировать концепцию, разработать проект. Только после согласования приступают к работам, которые контролируют местные власти, к ним и нужно обратиться в первую очередь. Однако если и в администрации не услышат, то стоит рассказать о ситуации в МинЖКХ.