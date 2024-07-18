В Бурзянском районе проводят обновление учреждений культуры

Культуру – в районы. В Бурзянском районе местные клубы, дворцы и центры переживают второе рождение. Благодаря нацпроекту «Культурная среда» обновлена материально-техническая база районного дворца культуры, клубов в селах Гадельгареево и Кутаново. А в селе Старосубхангулово заработал кинозал.

Несмотря на летние каникулы, девочки с удовольствием ходят на репетиции. Сцена бурзянского районного дворца культуры никогда не пустует. Сейчас здесь действуют около 30 творческих коллективов, среди них фольклорные группы, вокальные ансамбли, танцевальные коллективы. В них участвуют и представители старшего поколения, и молодежь, и дети.

Два-три раза в год стараемся ездить на конкурсы. В этом году наш детский образцовый ансамбль народного танца «Ялкын» участвовал в телевизионном танцевальном конкурсе «Баик» для детей от 3 до 15 лет. Стали обладателями гран-при, дети вернулись счастливыми. Айгиза Даутова, преподаватель детской школы искусств Бурзянского района

За творческими победами, по словам работника культуры, стоят не только репетиции, но и комфортные для занятий условия. Их в районном дворце культуры удалось создать за счет республиканского бюджета.

В 2019 году открылся и Старосубхангуловский кинотеатр на 48 мест. На эти цели было направлено 5 млн рублей. Зал оборудован удобной и современной мебелью, поэтому посетителей всегда много. Новую жизнь обрел и клуб деревни Гадельгареево Бурзянского района республики. Три года назад здесь сделали капитальный ремонт и закупили музыкальное оборудование. А местные творческие коллективы участвуют в мероприятиях, проводимых в музее-комплексе «Шульган-Таш» и на сельских вечерах.