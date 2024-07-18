В Уфе сотрудники мэрии пересядут на электросамокаты

Уфа стала одним из первых городов страны, где городские службы будут использовать электросамокаты. По информации пресс-службы столичной мэрии, Центр общественной безопасности получил 15 таких средств передвижения для патрулирования скверов, парков и «Уфимского ожерелья».

В администрации города уверены, что с помощью электросамокатов будет увеличен охват территории, а сотрудники обеспечат оперативность в своей работе.

Эти транспортные средства поступят в распоряжение и других городских служб. Кроме того, каждый глава района Уфы получит электросамокат.