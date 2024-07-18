В Уфе арестован еще один фигурант по делу об истязании детей

Советским районным судом Уфы арестован второй фигурант уголовного дела о «религиозной тюрьме». Он будет находиться в следственном изоляторе до 12 сентября. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Башкирии.

Ранее до этого же срока был арестован основной фигурант уголовного дела. Он обвиняется в незаконном удержании и истязании малолетних.

Напомним, детей держали в арендованной квартире в Миловке, систематически избивали их электрошнуром. Дети очень тяжело идут на контакт, говорят тихо и не рассказывают, кто их бил и за что.