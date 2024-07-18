В Уфе начали асфальтировать половину моста в Шакше

Главный инженер подрядной организации Дмитрий Славин сообщил о ходе ремонта Шакшинского моста в Уфе.

Фото №1 - В Уфе начали асфальтировать половину моста в Шакше

Работы на правой стороне моста вышли на финишную прямую. Сейчас ведётся укладка нижнего слоя асфальтобетона. Уже завтра строители начнут делать верхний слой дорожной одежды.

На второй половине моста начали разбирать старые конструкции, после чего начнётся монтаж новых, которые уже доставлены.

С 9 по 24 июля по Шакшинскому мосту полностью ограничили движение автомобилей.  Это нужно для исключения колебаний конструкций моста при проведении строительно-монтажных работ.

Фото: администрация г. Уфы. 

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