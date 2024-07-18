В Уфе начали асфальтировать половину Шакшинского моста

На Шакшинском мосту готовят дорожное полотно к асфальтобетонному покрытию. Частично уже проложили первый слой. Параллельно устанавливают барьеры и перила.

Это первый этап капремонта. И уже через неделю на этой проезжей части откроют движение. На второй половине моста идет подготовка к демонтажу балочных пролетных строений. Закончить полностью работы на Шакшинском мосту планируют в этом году, раньше намеченного срока.