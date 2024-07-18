В Уфе открылся банк еды для нуждающихся

Проект банка еды «Русь» запустили более 10 лет назад. Благодаря ему нуждающиеся из 60 регионов России могут получить необходимое продовольствие. Сегодня состоялось открытие главного офиса распределительного центра. Продукты питания будут фасовать именно здесь. В основном в них нуждаются пенсионеры старше 65 лет, у которых нет никаких родственников, и малоимущие семьи с детьми.

Это не обязательно люди, которым будет нужна эта помощь постоянно. Человек может попасть в сложную жизненную ситуацию, где ему будет необходима поддержка. И как раз таки банк еды – это та система, которая будет осуществлять такую поддержку на территории республики.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

Еще один распределительный центр запустят в уфимском Черниковке. Продукты на складе надолго не задерживаются: после поступления их стараются сразу пустить в дело. В основном это бакалея, крупы, чай, сахар, ультрапастеризованное молоко. Наборы будут собирать волонтеры. Первые продуктовые комплекты планируют передать нуждающимся уже в понедельник.

Агропроизводители тоже будут жертвовать. И жертвуют по технологии «агрофудшеринг» так называемой те овощи и фрукты, которые по какой-то причине не продались, но при этом абсолютно пригодны. И я надеюсь, что в сезон мы тоже эту технологию апробируем.

Юлиа Назарова, президент банка еды «Русь»
Уфимская волна
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