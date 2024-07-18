В Уфе открылся банк еды для нуждающихся

Проект банка еды «Русь» запустили более 10 лет назад. Благодаря ему нуждающиеся из 60 регионов России могут получить необходимое продовольствие. Сегодня состоялось открытие главного офиса распределительного центра. Продукты питания будут фасовать именно здесь. В основном в них нуждаются пенсионеры старше 65 лет, у которых нет никаких родственников, и малоимущие семьи с детьми.
Еще один распределительный центр запустят в уфимском Черниковке. Продукты на складе надолго не задерживаются: после поступления их стараются сразу пустить в дело. В основном это бакалея, крупы, чай, сахар, ультрапастеризованное молоко. Наборы будут собирать волонтеры. Первые продуктовые комплекты планируют передать нуждающимся уже в понедельник.