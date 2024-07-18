В Уфе открылся банк еды для нуждающихся

Агропроизводители тоже будут жертвовать. И жертвуют по технологии «агрофудшеринг» так называемой те овощи и фрукты, которые по какой-то причине не продались, но при этом абсолютно пригодны. И я надеюсь, что в сезон мы тоже эту технологию апробируем.

Юлиа Назарова, президент банка еды «Русь»