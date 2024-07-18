В Уфе выпускники побили рекорд по результатам ЕГЭ

В этом году 12 учеников лицея №153 показали наилучшие достижения. А в 58-м двое сдали единые государственные экзамены на 100 баллов. Всего в республике 155 выпускников показали свои знания на высшем уровне. В этом заслуга педагогов, которые на протяжении всего учебного года уверенно ведут ребят.

Марат и Захар ещё в пятом классе решили, что выберут ЕГЭ по химии. И как результат оба сдали предмет на 100 баллов. Мальчики учились в 58-м лицее, который расположен в Калининском районе Уфы. Ребята уже определились с вузом.

Школа существует уже 54 года и является партнером УГНТУ. Старшие классы имеют профиль с углублением в математике, физике и информатике. В этом году из 29 учеников 15 окончили школу с медалью.

В лицее №153 преподают научные преподаватели УГАТУ, этим во многом обуславливается высокий уровень подготовки выпускников, которые показывают максимальные результаты на ЕГЭ.

Ролан Мулюкин – один из немногих, кто выбрал ЕГЭ по физике. Несмотря на то, что экзамен по этому предмету сложный, выпускник показал лучший результат – 100 баллов.

В Башкортостане в этом году окончили школу 15 тысяч детей. Результаты выпускных экзаменов улучшились в разы. 100 баллов набрали 155 школьников. При этом 11 из них стали мультибалльниками, набрав максимальную оценку по нескольким предметам.