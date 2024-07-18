Константин Толкачев посетил соцобъекты в Хайбуллинском районе

О подготовке к учебному году говорили в Хайбуллинском районе. Во время рабочей поездки Константину Толкачеву показали школу в селе Акъяр, построенную более 60 лет назад. Здесь в две смены учатся 505 детей, а она рассчитана на 362 ученика. Поэтому обсудили необходимость проведения капремонта, возведения пристроя актового зала и пищеблока. А вот как привести в порядок дороги, обсуждали уже на базе Баймакского дорожного ремонтно-строительного управления.
В эти дни в Хайбуллинском районе открылся бассейн «Таналык» – строительство спортивного объекта началось в 2018 году. Оборудованы четыре плавательные дорожки, здесь смогут заниматься и инвалиды. Рядом с бассейном есть площадка с уличными тренажерами и гимнастическим инвентарём. Уже на встрече с активом района обсудили вопросы ремонта дорог, водоснабжения, деятельности горнорудных предприятий, образования, культуры. По каждой теме вырабатываются конкретные предложения.