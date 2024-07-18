В Уфе показали, как проходят съёмки фильма «Фарзана идёт на запад»

В Уфе начались съёмки фильма «Фарзана идёт на запад». В столице Башкортостана состоялась презентация специально созданного хромакейного павильона. Это первая военно-патриотическая кинокартина для детей и молодежи на территории нашей республики. Проект реализуется на грант главы региона совместно с киностудией «Башкортостан» и кинокомпанией «Живая Лента». Формат для фильма был выбран полнометражный, а жанр – художественно-исторический. Премьера запланирована на 9 мая 2025 года.

Одну из главных ролей исполнит дебютантка на киноплощадке Амина Сальманова, поэтому внимательно слушает главного режиссера и всматривается в экран, немного смущаясь. Хорошо, что один из партнеров – папа, заслуженный артист Башкортостана. Он пришел на пробы сначала сам, а потом уже с дочерью.

А вот какая ответственность лежит на плечах Булата Юсупова? Мало сказать, что режиссер опытный, но эта картина технически сложная. И появление хромакейного павильона задачу пусть ненамного, но упрощает. При производстве фильма будут использованы цифровые декорации: виртуальные элементы добавят к реальной сцене, дополняя кораблями, транспортом, городскими улицами. Важно отобразить всю историю героического похода от учалинской деревни до Ольховки и обратно. Это реальная история о подвиге подростков, которые в годы Великой Отечественной войны пешком перегнали стадо из 400 коров в освобожденную от немецко-фашистских захватчиков Украину.