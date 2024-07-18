Радий Хабиров принял участие в заседании по подготовке форума «Россия – спортивная держава»

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в первом заседании федерального оргкомитета по подготовке Международного форума «Россия — спортивная держава». Совещание под руководством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко прошло в режиме видеоконференции.
По решению Президента страны Владимира Путина XII Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в Уфе. Основные мероприятия состоятся в октябре на базе нового Дворца борьбы. В начале совещания Дмитрий Чернышенко отметил, что форум станет одним из самых крупных международных спортивных событий России. Сейчас определяются даты проведения мероприятия.
Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал об основных направлениях работы форума. В числе его почётных гостей — главы регионов, руководители федеральных ведомств и спортивных организаций, лидеры и ветераны спортиндустрии. Кроме того, планируют пригласить представителей БРИКС, СНГ и других стран, входящих в Олимпийский совет Азии.
Ожидается, что общее число участников превысит 5 тысяч человек. Также в рамках форума состоится открытие новых спортобъектов, построенных в регионах страны по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Глава Башкортостана Радий Хабиров доложил, что в республике приступили к подготовке спортивной инфраструктуры.