Радий Хабиров принял участие в заседании по подготовке форума «Россия – спортивная держава»

Сейчас активно готовимся к главному спортивному форуму страны «Россия – спортивная держава». Работу ведём в рамках соответствующей «дорожной карты». Действуют республиканский оргкомитет под моим руководством, рабочая группа. Главной площадкой мероприятия станет Дворец борьбы, который откроем в Уфе 31 августа. Для участников форума предложим и насыщенную досуговую программу. Познакомим с многонациональной культурой, традициями и историей Башкортостана. Несомненно, форум станет мощным стимулом для дальнейшего развития физической культуры и спорта в республике и стране. Благодарим за такое доверие к региону.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан