Радий Хабиров принял участие в заседании по подготовке форума «Россия – спортивная держава»

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в первом заседании федерального оргкомитета по подготовке Международного форума «Россия — спортивная держава». Совещание под руководством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко прошло в режиме видеоконференции.

По решению Президента страны Владимира Путина XII Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в Уфе. Основные мероприятия состоятся в октябре на базе нового Дворца борьбы. В начале совещания Дмитрий Чернышенко отметил, что форум станет одним из самых крупных международных спортивных событий России. Сейчас определяются даты проведения мероприятия.

Президент страны Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию дал напутствия по совершенствованию спортивной сферы – ежегодно строить в регионах, прежде всего в малых городах и на сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов. Сейчас Министерство спорта готовит предложения по порядку их финансирования.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства России

Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал об основных направлениях работы форума. В числе его почётных гостей — главы регионов, руководители федеральных ведомств и спортивных организаций, лидеры и ветераны спортиндустрии. Кроме того, планируют пригласить представителей БРИКС, СНГ и других стран, входящих в Олимпийский совет Азии.

Ожидается, что общее число участников превысит 5 тысяч человек. Также в рамках форума состоится открытие новых спортобъектов, построенных в регионах страны по федеральному проекту «Спорт — норма жизни». Глава Башкортостана Радий Хабиров доложил, что в республике приступили к подготовке спортивной инфраструктуры.

Фото №1 - Радий Хабиров принял участие в заседании по подготовке форума «Россия – спортивная держава»

Сейчас активно готовимся к главному спортивному форуму страны «Россия – спортивная держава». Работу ведём в рамках соответствующей «дорожной карты». Действуют республиканский оргкомитет под моим руководством, рабочая группа. Главной площадкой мероприятия станет Дворец борьбы, который откроем в Уфе 31 августа. Для участников форума предложим и насыщенную досуговую программу. Познакомим с многонациональной культурой, традициями и историей Башкортостана. Несомненно, форум станет мощным стимулом для дальнейшего развития физической культуры и спорта в республике и стране. Благодарим за такое доверие к региону.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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