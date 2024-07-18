В Уфе установили более 500 объектов туристического кода

От простых указателей до скульптурных композиций. В Уфе установили более 500 объектов туристического кода. Формирование туркода стало возможным благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Год назад столица на эти цели получила субсидию из федерального бюджета — более 200 млн рублей. В историческом центре города также появились новые тематические зоны и локации. Так Уфа готовится к своему юбилею.

Если встать в центр этого арт-объекта и загадать желание, оно обязательно сбудется. Таким магическим свойством его наделили не просто так. Сулпылар способны притянуть богатство и счастье, считали наши предки. К тому же, украшения служили и как талисманы. Так что оригинальная дизайнерская конструкция точно будет оберегать город и хранить память об истории, культуре, традициях башкирского народа.

Погрузиться в подводное царство можно у кинотеатра «Родина». Здесь правит Нептун со своей царицей. Рядом резвятся конек-горбунок, дельфин и русалка. А чуть поодаль Царевна-лебедь ждет своего Гвидона.

Если эту композицию оформляли по мотивам русских народных сказок, то у конструкции возле молодежного театра совсем другое декорирование. Локация включает в себя зеленую сцену, оригинальные фигуры музыкантов, а также конструкции с подсветкой, которые имитируют сценические прожекторы.

Дополняют ансамбль скамьи с вазонами и цветочные арки. Обновили и сквер у ГКЗ «Башкортостан». До преображения, кроме плитки, здесь ничего не было. Теперь здесь красуется инсталляция «450 лет», а площадь утопает в зелени.

Не менее интересные арт-объекты расположились на набережной реки Белой. Образ благородного священного животного скифо-сарматов выполнен в технике габион, а вторая скульптура — в технике мозаики. Каждый его элемент — в виде карты республики и точечно сварен между собой, формируя образ медведя.

В саду Аксакова «расцвел» Аленький цветочек. Притаился он у озера. Неподалеку можно увидеть скульптуру «Детство», которая изображает момент прогулки писателя Сергея Аксакова с супругой, тремя детьми и собакой, и несколько объектов с изображением птиц.

Современным решением для сада стал стенд информирования с QR-кодом. В городе оборудовали событийные зоны и смотровые площадки. Установили стереоскопы, которые демонстрируют снимки старинной Уфы. В бинокли можно взглянуть у памятника Салавата Юлаева и Монумента Дружбы. Добавили уюта иллюминацией двум аллеям — на Пушкина и Ленина.

В рамках освоения единой субсидии, которая была выделена федеральным бюджетом и частью республиканского бюджета, сегодня прошлись с заместителем главы администрации города Уфы по объектам, созданных в рамках туристического кода. На сегодня надо констатировать, что Уфа приобрела прекрасные объекты, которые останутся здесь и будут хорошим подарком. Зухра Гордиенко, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан