Константин Толкачев провёл встречу с жителями Сибая

О благоустройстве, образовании, здравоохранении и перспективах развития Сибая говорили на встрече Председателя Госсобрания Башкортостана Константина Толкачёва с активом города. К диалогу в формате видеоконференции присоединились представители 19 министерств и ведомств.
Также на заседании вручили награду вокалисту Сибайского концертно-театрального объединения, участнику спецоперации Альфиру Заманову — он удостоился почетного звания «Заслуженный артист Республики Башкортостан». Памятную медаль «Матери защитника Отечества» получила Дильбар Канзафаровна — мать погибшего бойца Юнира Бикбаева.