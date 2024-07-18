В Башкирии Управление Федерального казначейства активно помогает участникам СВО

Окопные свечи, две сотни маскировочных сетей и 600 пар шерстяных носков. Таков результат организованной поддержки участникам СВО и их семьям регионального Управления Федерального казначейства. Актовый зал переоборудовали в рабочую зону. Там разрезают ленты и делают основу для масксетей.

А все началось с обучения плетению в объединении «Маскировка «Щит» Уфа». Для удобства они решили организовать эту работу у себя. В свободное время сотрудники Управления вносят свою лепту в общее дело.