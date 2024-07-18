В Башкирии Управление Федерального казначейства активно помогает участникам СВО

Окопные свечи, две сотни маскировочных сетей и 600 пар шерстяных носков. Таков результат организованной поддержки участникам СВО и их семьям регионального Управления Федерального казначейства. Актовый зал переоборудовали в рабочую зону. Там разрезают ленты и делают основу для масксетей.
А все началось с обучения плетению в объединении «Маскировка «Щит» Уфа». Для удобства они решили организовать эту работу у себя. В свободное время сотрудники Управления вносят свою лепту в общее дело.
Профсоюзная организация Федерального казначейства проводит благотворительные сборы. Только в прошлом году собственными силами сотрудники собрали и передали региональному отделению Народного фронта «Всё для победы» около 3 млн рублей. Также они закупили термобелье и одеяла, средства индивидуальной защиты, радиостанцию, связали теплую одежду. Главный девиз — «Всё для благополучия наших ребят, для победы».