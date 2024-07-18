Стало известно, сколько прослужит новый Шакшинский мост в Уфе

В Уфе на части Шакшинского моста начали укладывать асфальтобетонное покрытие. Дорожники уже поставили столбы наружного освещения и сейчас заняты установкой барьеров и перил. Это первый этап капремонта. И уже через неделю на этой проезжей части откроют движение.

Переправа через Уфимку открыта лишь местным уткам. Автомобилям пока проезд запрещен. Перекрыли движение, чтобы при проведении капремонта исключить колебания мостовых конструкций. Сейчас дорожники готовят полотно к асфальтобетонному покрытию. Частично уже проложили первый слой.

Специалисты отмечают, что железобетонные сооружения будут прочно удерживать надводный переход еще полвека. Параллельно устанавливают барьеры и перила. На второй половине Шакшинского моста идет подготовка к демонтажу балочных пролетных строений. Здесь работы еще до осени. А после начнут соединять две стороны.

Пассажиров теперь подвозят прямо до железнодорожной станции. Там они могут воспользоваться городской электричкой. Для этого движение автобусов синхронизировали с расписанием электропоездов. Сесть на маршрутку можно и со стороны Иглино, и со стороны города. В северную часть Уфы уезжают на шаттлах со станции «Спортивная». Они курсируют каждые 15 минут через ДК «УМПО» до Колхозного рынка в Черниковке. Стоянка рядом с ж/д путями.

А вот водителям придется ехать в объезд. Это, конечно, займет больше времени. Потому уфимцы ждут открытия проезда с нетерпением, а рабочие трудятся даже ночью. По словам специалистов, работы идут по графику и разделены на три этапа. Первый идет к завершению. И уже через неделю на этой проезжей части запустят транспорт.