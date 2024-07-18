В Уфе на ремонт подъездов выделили почти 100 млн рублей

Почти 100 млн рублей направлено на ремонт подъездов в этом году. Всё это — средства республиканского и муниципального бюджетов. По комплексной программе план работ выбирают совместным решением жильцы и подрядчик.

При любой непогоде выход из дома по улице Кирова превращался в полосу препятствий. Дождливым летом приходилось перепрыгивать лужи, а зимой — пытаться не поскользнуться. Поэтому новое крыльцо жильцы ждали с нетерпением.

Оно было такое страшное, что мы даже зимой боялись по нему ходить. Вы себе не представляете: это кривые, косые ступеньки, нижняя ступенька заканчивалась вот там, то есть пожилые люди не могли спуститься по этому крыльцу. И что нам сделали? Конфетка! А какие поручни у нас! Теперь можно прямо держаться за них, не боясь. Марина Шарипова, жительница дома №43 по ул. Кирова г. Уфы

Входная группа, двери, окна и подоконники. Всё это за три месяца обновили в рамках программы по комплексному ремонту подъездов. Работы завершены уже на 80%. Сдать объект планируют на две недели раньше срока.

Сделали демонтаж полностью, демонтаж старой краски, потолков. Отслоение и так далее, мы всё полностью почистили, убрали. Грунтовали, бетоноконтакт, выравнивание стен в процессе, и сейчас мы наносим уже декоративную штукатурку. Алексей Кобелев, заместитель директора подрядной организации

Параллельно облагораживают соседний подъезд. Как он будет выглядеть в обновленном виде, вместе с подрядчиком решают жильцы. Для этого задолго до начала ремонта проводят собрание.

А вот так выглядит уже почти готовый ремонт. Внутри осталось только вернуть на место проводку, а снаружи — заменить козырек подъезда. Каркас под него уже установлен.

Это один из 119 подъездов, которые отремонтируют в этом году благодаря программе по комплексному ремонту подъездов. Она была запущена по инициативе Главы Башкортостана в 2019 году. Подъезд будет выглядеть как новый еще минимум пять лет. Такую гарантию дает подрядчик.

Выполняется программа исключительно за счет средств бюджета республики и бюджета муниципалитетов. То есть средства собственников, собираемые по статье содержания, собираемые по взносам на капитальный ремонт, в программе не участвуют. Только бюджет финансирует эту программу. Программа направлена, в первую очередь, на комфортное проживание жителей нашего региона. Олег Койда, начальник информационного отдела фонда капитального ремонта