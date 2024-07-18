В Уфе на ремонт подъездов выделили почти 100 млн рублей

Почти 100 млн рублей направлено на ремонт подъездов в этом году. Всё это — средства республиканского и муниципального бюджетов. По комплексной программе план работ выбирают совместным решением жильцы и подрядчик.
При любой непогоде выход из дома по улице Кирова превращался в полосу препятствий. Дождливым летом приходилось перепрыгивать лужи, а зимой — пытаться не поскользнуться. Поэтому новое крыльцо жильцы ждали с нетерпением.
Входная группа, двери, окна и подоконники. Всё это за три месяца обновили в рамках программы по комплексному ремонту подъездов. Работы завершены уже на 80%. Сдать объект планируют на две недели раньше срока.
Параллельно облагораживают соседний подъезд. Как он будет выглядеть в обновленном виде, вместе с подрядчиком решают жильцы. Для этого задолго до начала ремонта проводят собрание.
А вот так выглядит уже почти готовый ремонт. Внутри осталось только вернуть на место проводку, а снаружи — заменить козырек подъезда. Каркас под него уже установлен.
Это один из 119 подъездов, которые отремонтируют в этом году благодаря программе по комплексному ремонту подъездов. Она была запущена по инициативе Главы Башкортостана в 2019 году. Подъезд будет выглядеть как новый еще минимум пять лет. Такую гарантию дает подрядчик.
С 2019 по 2023 год отремонтировали более восьми тысяч подъездов на 3,5 млрд рублей. А в этом году на эту работу направлено 97 млн. Ремонт стартовал уже практически во всех домах.