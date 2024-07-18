В Уфе в «Единой России» прошла встреча с членами первичных отделений

В Уфе состоялась встреча заместителя председателя комитета Госдумы и руководителя центрального исполкома партии «Единая Россия» Натальи Орловой с членами первичных отделений партии в Башкортостане. Были подняты вопросы подготовки к предстоящим политическим кампаниям, работы с местным населением, доведения до общества проводимой партией политики, результатов работы.

В этом году партия «Единая Россия» объявила годовщину именно первичных отделений. Ведь именно их деятельность тесно связана с населением. По словам Натальи Орловой, первичные отделения играют роль и в доведении до органов власти насущных вопросов, волнующих общество, в их решении.

Первичное отделение – фундамент партийной работы не только по закону, но и по своей сути. Первичное отделение Башкортостана находится на пике передового опыта, поэтому сегодня у нас была рабочая встреча для того, чтобы сделать направление деятельности на будущее.

Наталья Орлова, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия»
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