В Уфе в «Единой России» прошла встреча с членами первичных отделений

Первичное отделение – фундамент партийной работы не только по закону, но и по своей сути. Первичное отделение Башкортостана находится на пике передового опыта, поэтому сегодня у нас была рабочая встреча для того, чтобы сделать направление деятельности на будущее.

Наталья Орлова, заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, первый заместитель руководителя ЦИК партии «Единая Россия»