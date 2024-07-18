В Уфе впервые прошли летние диджитал игры

На протяжении месяца любители киберспорта соревновались в трёх дисциплинах: футбол, хоккей, а также смешанные единоборства. Около 100 любителей киберспорта проверяли свои способности и выигрывали различные призы.
Летние диджитал игры — это праздник для любителей киберспорта. Подобных соревнований в нашей Республике не проводилось. Потому стоит считать это мероприятие особенно уникальным.
Участников делили на три группы: «Новички», «Любители» и «Профи». Каждый мог выбрать дисциплину по душе. Радик Гареев показал лучший результат в интерактивном футболе. Он взял четыре титула победителя в пяти турнирах.
В летних играх принимали участие семьями. Мурзагуловы сражались в UFC и футболе. Помимо этого, им посчастливилось стать обладателями телевизора, который разыгрывали в конце каждого игрового дня. Ильнар Мурзагулов одержал победу сразу в двух турнирах по компьютерным боям. В заключительный день ему удалось дойти до финала, но соперник оказался сильнее.
Игры прошли при поддержке сразу трёх федераций: футбола, хоккея и компьютерного спорта. На этом организаторы не собираются останавливаться. В планах проводить подобные игры ежегодно.
Летние диджитал-игры завершены. В теплой и дружеской атмосфере целый месяц ребята проводили вечера и сражались в любимых играх. Но на этом старты не заканчиваются. Уже на следующей неделе стартует чемпионат республики по интерактивному футболу, а с 1 августа — по хоккею.