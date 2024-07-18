В Уфе впервые прошли летние диджитал игры

На протяжении месяца любители киберспорта соревновались в трёх дисциплинах: футбол, хоккей, а также смешанные единоборства. Около 100 любителей киберспорта проверяли свои способности и выигрывали различные призы.

Летние диджитал игры — это праздник для любителей киберспорта. Подобных соревнований в нашей Республике не проводилось. Потому стоит считать это мероприятие особенно уникальным.

Участников делили на три группы: «Новички», «Любители» и «Профи». Каждый мог выбрать дисциплину по душе. Радик Гареев показал лучший результат в интерактивном футболе. Он взял четыре титула победителя в пяти турнирах.

Надеюсь, что всё было заслужено. В принципе, опыт игры плюс, возможно, где-то везение. То есть соперники все были сильные. Здесь турнир любительский, но уровень серьезный. Радик Гареев, участник летних диджитал игр по интерактивному футболу

В летних играх принимали участие семьями. Мурзагуловы сражались в UFC и футболе. Помимо этого, им посчастливилось стать обладателями телевизора, который разыгрывали в конце каждого игрового дня. Ильнар Мурзагулов одержал победу сразу в двух турнирах по компьютерным боям. В заключительный день ему удалось дойти до финала, но соперник оказался сильнее.

Я всегда хотел поучаствовать в соревнованиях. Мне это посоветовал Рамазан, мой братишка. Сказал, что такие соревнования проводятся в Уфе. Скинул мне ссылку, и я зарегистрировался, пришёл. В первый день победил, и во второй. Сейчас третий раз прихожу. Ильнар Мурзагулов, участник летних диджитал игр по UFС

Игры прошли при поддержке сразу трёх федераций: футбола, хоккея и компьютерного спорта. На этом организаторы не собираются останавливаться. В планах проводить подобные игры ежегодно.

Летние игры — это наша задумка, которая не имеет аналогов в мире. Абсолютно бесплатное участие, абсолютно всё красиво оформлено, работают профессиональные судьи, есть масса игровых мест. И всё это пересекается с местом, которое нас встречает. Азамат Муратов, председатель башкирского отделения Федерации компьютерного спорта России