Жительнице Башкирии удалось запечатлеть махаона

Махаон – одна из наиболее крупных бабочек в России. Ее удалось сфотографировать начальнику природного парка «Аслы-куль» Гузель Гильмановой на особо охраняемой природной территории Давлекановского района.

По информации телеграм-канала министерства природопользования и экологии Башкирии, размах крыльев махаона достигает 8 см. На концах крыльев насекомого есть длинные хвостики и два красных пятнышка, которые имитируют глаза. Это особая маскировка спасает бабочку от птиц.   

В конце лета махаона нередко видят с оборванными хвостиками на крыльях: значит, маскировка сработала, и птица атаковала только часть крыла, а бабочка успела спастись, хотя и не без травмы. 

Министерство природопользования и экологии РБ

Махаоны не боятся людей и могут подпустить к себе на довольно близкое расстояние. Поэтому сделать снимок совсем несложно.  

Фото: Гузель Гильманова, телеграм-канал минприроды РБ

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