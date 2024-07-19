Жительнице Башкирии удалось запечатлеть махаона

Махаон – одна из наиболее крупных бабочек в России. Ее удалось сфотографировать начальнику природного парка «Аслы-куль» Гузель Гильмановой на особо охраняемой природной территории Давлекановского района.
По информации телеграм-канала министерства природопользования и экологии Башкирии, размах крыльев махаона достигает 8 см. На концах крыльев насекомого есть длинные хвостики и два красных пятнышка, которые имитируют глаза. Это особая маскировка спасает бабочку от птиц.
Махаоны не боятся людей и могут подпустить к себе на довольно близкое расстояние. Поэтому сделать снимок совсем несложно.
Фото: Гузель Гильманова, телеграм-канал минприроды РБ