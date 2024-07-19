Радий Хабиров встретился с главами муниципалитетов в парке «Патриот»

Ключевая задача — поддержка специальной военной операции. С учётом этого и должна выстраиваться работа чиновников на местах. Об этом Радий Хабиров заявил на встрече с главами муниципалитетов, которая недавно завершилась в парке «Патриот» в Чишминском районе. Для достижения целей спецоперации необходимо также развивать экономику и держать на контроле общественно-политическую ситуацию.

Это ложится на плечи властей всех уровней. Нужно поддерживать бойцов и их родственников, помогая в решении любых проблем, бороться с экстремизмом. Встреча проходила в формате вопрос-ответ. Один из чиновников Зианчуринского района попросил главу республики помочь с приобретением экспонатов военной техники в местный парк. Радий Хабиров пообещал помочь. В Белебеевском районе проблема с дорогой к федеральной здравнице. Этот вопрос рассмотрят в рамках ремонта фонящих дорог.