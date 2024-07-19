В Башкирии тренер по баскетболу получил госстипендию по программе «Сельский тренер»

Наставник из Зианчуринского района стал обладателем государственной стипендии по программе «Сельский тренер». Она была запущена по инициативе главы Республики Радия Хабирова. Один из обладателей стипендии — тренер по баскетболу Фанис Сулейманов. Он работает более 20 лет. Его воспитанники выступают на региональных соревнованиях и показывают достойные результаты.

Выплату можно направить на покупку или строительство дома или квартиры, а также приобретение автомобиля или обучение. В 2024 году стипендию получили более 20 тренеров-преподавателей из разных районов и городов республики.

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