В Башкирии тренер по баскетболу получил госстипендию по программе «Сельский тренер»

Наставник из Зианчуринского района стал обладателем государственной стипендии по программе «Сельский тренер». Она была запущена по инициативе главы Республики Радия Хабирова. Один из обладателей стипендии — тренер по баскетболу Фанис Сулейманов. Он работает более 20 лет. Его воспитанники выступают на региональных соревнованиях и показывают достойные результаты.