Уфимский аэропорт сбой системы Windows не затронул

Уфимский, а также другие аэропорты страны глобальный сбой системы Windows не коснулся, все авиарейсы вылетают и прилетают по расписанию: российские авиакомпании уже давно перешли на отечественную систему бронирования.

Сегодня утром произошел глобальный сбой в работе устройств с системой Windows. Предварительно, из-за обновления ПО, информируют федеральные СМИ.

Большинство авиагаваней мира приостановили свою работу. Проблемы зафиксированы на сервисах бронирования билетов, в системе логистики, на железнодорожных сообщениях, биржах и в медучреждениях.