В Уфе обсудили новые методы лечения злокачественных новообразований

В Уфе прошла международная научно-практическая конференция «Комбинированное лечение злокачественных новообразований». В диспансере собрались онкологи, хирурги, химиотерапевты ведущих федеральных центров России. В рамках мероприятия проведены хирургические мастер-классы с трансляцией из операционных.
Параллельно обсуждались сложные клинические случаи комбинированного лечения злокачественных новообразований. Прошедшее мероприятие является значимым и позволит повысить уровень оказания специализированной медицинской помощи нашим пациентам.