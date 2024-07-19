В Уфе обсудили новые методы лечения злокачественных новообразований

В Уфе прошла международная научно-практическая конференция «Комбинированное лечение злокачественных новообразований». В диспансере собрались онкологи, хирурги, химиотерапевты ведущих федеральных центров России. В рамках мероприятия проведены хирургические мастер-классы с трансляцией из операционных.

Параллельно обсуждались сложные клинические случаи комбинированного лечения злокачественных новообразований. Прошедшее мероприятие является значимым и позволит повысить уровень оказания специализированной медицинской помощи нашим пациентам.

Онкологическая служба у нас активно развивается. С точки зрения выявления рака ранней стадии, с точки зрения снижения смертности от этого заболевания, двигаемся дальше. Работы нам предстоит много.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан
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