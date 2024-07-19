В Уфе обсудили новые методы лечения злокачественных новообразований

Онкологическая служба у нас активно развивается. С точки зрения выявления рака ранней стадии, с точки зрения снижения смертности от этого заболевания, двигаемся дальше. Работы нам предстоит много.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан