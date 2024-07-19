В башкирском Зауралье развивается спортивная инфраструктура

В Зианчуринском районе спортобъекты стали точкой притяжения молодёжи. Республика занимает второе место в стране по количеству спортсооружений. Одним из ярких примеров развития физкультуры стало башкирское Зауралье. В этой части региона спортивная инфраструктура развивается благодаря заинтересованности местных жителей и поддержке руководства республики.
Подготовка к сдаче нормативов ГТО идет полным ходом. Ребята намерены улучшить свои результаты и заработать заветные знаки отличия. В прошлом году в селе Исянгулово в рамках программы «Спорт – норма жизни» появилась оборудованная территория ГТО. Район подготовил площадку, республика выделила 3 млн рублей на спортивный инвентарь.
Призеры лиги «Оранжевый мяч» не пропускают тренировки даже в каникулы. И все для того, чтобы защитить титул чемпионов турнира. Они оттачивают мастерство игры в баскетбол в парке «Дружба». Многофункциональная спортивная площадка появилась в селе в конце 2022 года по программе «Формирование комфортной городской среды». Теперь в одном месте можно заниматься разными видами спорта. Ребята играют в волейбол, футбол, есть дорожка и для легкоатлетов.
Радий Хабиров уделяет развитию спорта в районах республики особое внимание. За последние три года в Зианчуринском районе построено и успешно работают семь спортивных площадок. Все проекты реализованы в рамках разных республиканских и федеральных программ.
Многофункциональная спортивная зона появилась и в селе Кугарчи. Этот проект уличного сооружения, как и другие, разрабатывался с учётом пожеланий жителей.
В республике на сегодняшний день насчитывается более 13 тысяч спортивных объектов. В Уфе появился физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта ФИЗРА-Д». Продолжается строительство трех крупных объектов: дворца борьбы, центров фехтования и гребного слалома. Также комплексы открылись в Шаранском, Бураевском и Хайбуллинском районах. И подобные новые спортивные площадки уже сейчас становятся местом притяжения для жителей района.