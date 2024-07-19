В башкирском Зауралье развивается спортивная инфраструктура

В Зианчуринском районе спортобъекты стали точкой притяжения молодёжи. Республика занимает второе место в стране по количеству спортсооружений. Одним из ярких примеров развития физкультуры стало башкирское Зауралье. В этой части региона спортивная инфраструктура развивается благодаря заинтересованности местных жителей и поддержке руководства республики.

Подготовка к сдаче нормативов ГТО идет полным ходом. Ребята намерены улучшить свои результаты и заработать заветные знаки отличия. В прошлом году в селе Исянгулово в рамках программы «Спорт – норма жизни» появилась оборудованная территория ГТО. Район подготовил площадку, республика выделила 3 млн рублей на спортивный инвентарь.

Я сдавал ГТО в 2024 году, сдал на серебро, чуть-чуть не хватило на золото. И сейчас у меня мотивация сдать на золото. Аскар Идрисов

Призеры лиги «Оранжевый мяч» не пропускают тренировки даже в каникулы. И все для того, чтобы защитить титул чемпионов турнира. Они оттачивают мастерство игры в баскетбол в парке «Дружба». Многофункциональная спортивная площадка появилась в селе в конце 2022 года по программе «Формирование комфортной городской среды». Теперь в одном месте можно заниматься разными видами спорта. Ребята играют в волейбол, футбол, есть дорожка и для легкоатлетов.

Раньше была одна площадка на той стороне, и была очередь, кто-то сидит. А сейчас отдельно тренируются баскетболисты, футболисты и другие. Спасибо большое, очень удобно. Фанис Сулейманов, тренер по баскетболу

Радий Хабиров уделяет развитию спорта в районах республики особое внимание. За последние три года в Зианчуринском районе построено и успешно работают семь спортивных площадок. Все проекты реализованы в рамках разных республиканских и федеральных программ.

В 2021 году мы построили данную площадку, можно сказать, это скейтодром. Она хороша тем, что развивает новый вид спорта. Может быть, на уровне Уфы и проводятся соревнования, но и мы на своем уровне проводим местные соревнования. Венер Сабитов, начальник отдела по делам молодежи администрации Зианчуринского района

Большое внимание уделяем детскому спорту. На сегодняшний день капитально отремонтировали все спортивные залы наших школ. По поддержке национальных проектов, например, «Формирование комфортной городской среды» мы много открыли спортивных площадок. Дамин Юланов, глава администрации Зианчуринского района

Многофункциональная спортивная зона появилась и в селе Кугарчи. Этот проект уличного сооружения, как и другие, разрабатывался с учётом пожеланий жителей.

Данная спортплощадка построена по федеральной программе, для населения сельских поселений такие программы просто необходимы. Азамат Батыршин, глава Суренского сельского поселения Зианчуринского района