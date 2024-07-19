Марат Хуснуллин о Дворце борьбы в Уфе: «Это объект мирового уровня»

Я восхищён, очень красивый проект. Это объект мирового уровня. Он займёт достойное место и в нашей стране, и в мире. Очень хорошая концепция, идеология и правильный подход. Особо меня радует, что он находится в жилом микрорайоне и станет центром притяжения на этой территории для развития спорта. Поздравляю Главу Башкортостана Радия Хабирова, его команду и всех борцов. Я сам занимался борьбой, поэтому приятно, когда появляются такие проекты.

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства Российской Федерации