Марат Хуснуллин о Дворце борьбы в Уфе: «Это объект мирового уровня»

В Уфу прибыл заместитель председателя Правительства России. Сегодня Марат Хуснуллин вместе с главой республики ознакомился с ходом строительства Дворца борьбы, который станет главной площадкой международного форума «Россия – спортивная держава».
Объект распахнет свои двери в день юбилея Уфы, 31 августа. Он будет состоять из спорткомплекса и школы борьбы. Будет несколько залов, самый большой рассчитан на 3,5 тыс. зрителей. Также предусмотрен медико-восстановительный центр, спа-комплекс, бассейн и гостиница для спортсменов. Дворец борьбы рассчитан на проведение как республиканских, так и международных соревнований.
Также в ходе двусторонней встречи Радий Хабиров рассказал об успехах в республике. В частности, в 2023 году Башкортостан построил более 3 млн 300 тыс. кв. м жилья. К 2030-му план – выйти на 4 млн. Также строится трасса М-12, участок которой проходит через регион. Глава республики выразил признательность вице-премьеру за поддержку развития строительного сектора и транспортной сферы. В конце встречи Радий Хабиров вручил Марату Хуснуллину орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан».