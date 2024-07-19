В Башкирии прошёл семинар-совещание «День поля»

Начало уборочной страды в республике отметили «Днём поля» в Нуримановском районе. Прогнозы на урожай в этом году хорошие – не менее 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, не менее 600 тыс. тонн масличных культур. Это отметил министр сельского хозяйства. В рамках мероприятия участники прошлись по экспериментальным делянкам и познакомились с новейшими технологиями возделывания.

Внешне практически не отличить от капусты, однако его выдает вес – легкий, почти невесомый, да и листья кочана намного сочнее. Этот новокулевский салат знаменит за пределами республики и уже давно пробился в крупные торговые сети. Более десяти лет овощ выращивают в хозяйстве «Экосалат». Сажают десятки сортов салата примерно на 19 гектарах земли. В сезон урожая на поле задействованы бригады рабочих, которые состоят не только из местных жителей. Приезжают работать и из других районов.

На этом демонстрационном участке 112 делянок с сельхозкультурами. Только пшеницы здесь 43 вида. Из сортового многообразия аграрии могли выбирать для своих полей наиболее перспективные. Также на этом опытном участке множество новых разновидностей и растений, которые начали испытывать в этом году. Их здесь десятки.

Это новый сорт гречихи «Танып». Сейчас он проходит государственное испытание. В течение трех лет его будут тестировать на устойчивость к нашему климату. В случае успешной практики сорт будет предоставлен аграриям для сева.

Агрономам продемонстрировали и возможности башкирской селекции на примере зерновых культур. Как прижились те или иные сорта и гибриды в климатических условиях субрегиона, рассказывали специалисты одного из крупных предприятий республики. Аграриев также знакомили с новейшими технологиями возделывания озимых и яровых культур.

Как было сказано на семинаре-совещании, аграриям республики важно уделять внимание местным культурам. Так, в Башкирском НИИ сельского хозяйства, имеющем вековую историю, выведено более 260 новых сортов. Организация является одной из ведущих в стране. Самое главное, что благодаря башкирским селекционерам аграрный потенциал республики растет.