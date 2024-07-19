В Уфе прошла конференция, посвященная лечению онкозаболеваний

Как лечить онкозаболевания, обсуждали в Уфе на международном уровне. Столица Башкортостана принимала научно-практическую конференцию «Комбинированное лечение злокачественных новообразований». В диспансере собрались порядка 250 специалистов ведущих федеральных центров России: онкологи, хирурги, химиотерапевты. Более 700 врачей приняли участие в мероприятии в режиме онлайн. Прошли мастер-классы с трансляцией из операционных. Параллельно обсуждали сложные клинические случаи.

В операционной полумрак и полная тишина. Движения хирурга максимально осторожны. Миллиметр за миллиметром. Здесь пациенту проводят одну из сложнейших операций на поджелудочной железе – методом лапароскопии. Параллельно шли пять подобных высокотехнологичных операций. Специалисты удаляли опухоли в пищеводе, желудке и прямой кишке. За процессом наблюдали врачи практически со всей страны в режиме онлайн.

В Башкортостане выстроена система здравоохранения – от ФАПов на селе до высокотехнологичных республиканских медцентров. Причем они не оторваны друг от друга. В регионе успешно внедрены цифровые технологии – телемедицина уже не фантастика, а реальность. Фельдшеры могут проконсультироваться со специалистами из ведущих медучреждений Башкортостана сразу во время приема пациента. За последние пять лет финансирование отрасли выросло более чем в 1,5 раза.