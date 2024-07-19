В Башкирии пройдёт слёт любителей авиации «Открытое небо»

Уже завтра на аэродроме «Первушино» пройдёт 18-й слет любителей авиации «Открытое небо». В программе запланированы выставка ретро-самолетов, игры и конкурсы для взрослых и детей, большая зона фудкорта, концерт, а главное – воздушная программа с участием специального гостя – виртуозного пилота Светланы Капаниной.

Вот уже 13 лет подряд под Уфой проводится всероссийский слёт любителей авиации. Это уникальный воздушный праздник. В этом году на нем, кроме развлекательных программ для гостей, состоится блиц-конференция с ведущими пилотами, а также семинары и презентации.

Мы каждый раз стараемся людей удивлять. Будет два выступления у Светланы. Лётная программа у нас обычно очень длительная – трёхчасовая. Параллельно будет проходить выставка ретро-самолётов. Сергей Минигулов, генеральный директор «Учебно-методического центра малой авиации»

По традиции в самом начале перед авиашоу зрители увидят шоу парашютистов. А звездой программы в этом году станет семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Капанина. В Башкирию она приехала впервые.

Летаю на Extra 300 LX – немецкий самолёт, двухместный, тренировочный. Шоу-программа в сочетании классических каких-то элементов полёта с неуправляемыми вращениями. Светлана Капанина, семикратная чемпионка мира в женском зачёте по самолётному спорту

В воздушном представлении примут участие ещё 300 опытных пилотов на 150 воздушных судах из разных регионов страны. Будут представлены как групповые, так и одиночные пилотажи. Многие асы прилетели уже сегодня.

Кроме воздушной программы, все желающие смогут принять участие в волейболе и футгольфе, будет доступна зона страйкбола с мобильным тиром, а также пройдут занятия по йоге. А в 16:00 начнется концерт.