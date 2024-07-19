ФК «Уфа» готовится к матчу второго тура Первой лиги

Состав футбольного клуба «Уфа» пополнил новый игрок. Башкирский клуб подписал контракт с нападающим молодежной сборной Белоруссии Владиславом Ложкиным. Еще несколько футболистов находятся в коллективе Евгения Харлачева на просмотре и могут войти в состав в ближайшее время. Сейчас «Уфа» завершает подготовку к матчу второго тура Первой лиги против нижнекамского «Нефтехимика».

Спустя год «Уфа» снова сыграла в Первой лиге. Времени на подготовку к новому сезону было совсем немного. В отличие от Второй лиги, теперь соперники перед матчем смотрят на башкирский коллектив сверху вниз, с позиции фаворита. А команде Евгения Харлачева в каждом матче придется доказывать свою конкурентоспособность на новом уровне. В игре первого тура против «Алании» сделать это удалось. Уфимцы набрали очко на выезде против сильного соперника.

Прям превосходства никакого не ощутили. В «золотой» группе команды тоже конкурентоспособные. Такой же турнир, такие же соперники. Две ноги, две руки. Александр Теняев, защитник ФК «Уфа»

Белорусский нападающий Владислав Ложкин стал уже шестым новичком «Уфы» этим летом. В матче против «Алании» четверо из них уже дебютировали на поле. Поиск усиления все еще идет, ведь продолжительный сезон требует длинной скамейки запасных. Во втором и третьем туре уфимцы снова сыграют на выезде – против «Нефтехимика» из Нижнекамска и калининградской «Балтики».

Конечно, есть над чем работать, мы всегда хотим выигрывать, мы максималисты. У нас все еще впереди. Первый тур тяжелый, тяжелая дорога. Для всех команд он непростой, уровень сопротивления повысился. Будем расти от игры к игре. Расул Гыстаров, полузащитник ФК «Уфа»

Один из тех, кто пополнил ряды «Уфы», – Виктор Гараев. Для него столица Башкортостана – родной город. Крайний защитник вырос в микрорайоне Сипайлово. Однако в поисках футбольного счастья покинул Уфу очень рано.

Тренировался в СДЮШОР 13 в Сипайлово. Потом в седьмом или восьмом классе уехал в Казань. Тогда тут футбола не было и «Уфы» не было. Виктор Гараев, защитник ФК «Уфа»