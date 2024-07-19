ФК «Уфа» готовится к матчу второго тура Первой лиги

Состав футбольного клуба «Уфа» пополнил новый игрок. Башкирский клуб подписал контракт с нападающим молодежной сборной Белоруссии Владиславом Ложкиным. Еще несколько футболистов находятся в коллективе Евгения Харлачева на просмотре и могут войти в состав в ближайшее время. Сейчас «Уфа» завершает подготовку к матчу второго тура Первой лиги против нижнекамского «Нефтехимика».
Спустя год «Уфа» снова сыграла в Первой лиге. Времени на подготовку к новому сезону было совсем немного. В отличие от Второй лиги, теперь соперники перед матчем смотрят на башкирский коллектив сверху вниз, с позиции фаворита. А команде Евгения Харлачева в каждом матче придется доказывать свою конкурентоспособность на новом уровне. В игре первого тура против «Алании» сделать это удалось. Уфимцы набрали очко на выезде против сильного соперника.
Белорусский нападающий Владислав Ложкин стал уже шестым новичком «Уфы» этим летом. В матче против «Алании» четверо из них уже дебютировали на поле. Поиск усиления все еще идет, ведь продолжительный сезон требует длинной скамейки запасных. Во втором и третьем туре уфимцы снова сыграют на выезде – против «Нефтехимика» из Нижнекамска и калининградской «Балтики».
Один из тех, кто пополнил ряды «Уфы», – Виктор Гараев. Для него столица Башкортостана – родной город. Крайний защитник вырос в микрорайоне Сипайлово. Однако в поисках футбольного счастья покинул Уфу очень рано.
С тех пор «Уфа» значительно выросла в футбольном плане: появились школа и стадион. Он сможет впервые принять болельщиков в этом сезоне 2 августа. В этот день «Уфа» сыграет на «Нефтянике» с «Тюменью».