Марат Хуснуллин дал высокую оценку строительству жилья в Башкирии

Всё, что я сегодня увидел во время поездки по Уфе, оставило очень благоприятное впечатление. В городе красивая архитектура домов, которые возводят в том числе в рамках комплексной застройки территорий. Отрадно, что формируется новый современный стиль столицы республики. По объёмам строительства жилья Башкортостан входит в десятку регионов-лидеров. Из года в год темпы его возведения растут. По развитию дорожной инфраструктуры регион успешно выполняет планы национального проекта «Безопасные качественные дороги». В целом Башкортостан эффективно реализует все федеральные меры поддержки субъектов. Где-то даже идёт с опережением. Это говорит о большой системной работе управленческой команды. Поэтому будем продолжать активно взаимодействовать с республикой в части реализации тех стратегических задач, которые ставит Президент России Владимир Путин. Наша новая задача — национальный проект «Инфраструктура для жизни.

Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства РФ