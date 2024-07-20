Марат Хуснуллин дал высокую оценку строительству жилья в Башкирии

19 июля в Центре управления республикой состоялась встреча заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина и Главы Башкирии Радия Хабирова.
На встрече обсудили насущные вопросы – взаимодействия федерального центра с регионом и дополнительные меры поддержки масштабных проектов, которые реализуются на территории Башкирии.
Глава Башкирии выразил признательность вице-премьеру Марату Хуснуллину за содействие развитию строительного сектора и транспортной сферы, а также реализации региональных отраслевых инициатив.
Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин высоко оценил работу строительного комплекса республики.
В рамках повестки на встрече обсудили вопросы формирования нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который должен объединить действующие проекты «Жильё», «Дороги», а также программы модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийных и ветхих домов.
В завершение встречи Глава Башкирия Радий Хабиров за большой вклад в достижение целей национального развития и многолетнюю добросовестную работу вручил вице-премьеру России Марату Хуснуллину орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан».
Фото: Азат Мухамедьянов.