Марат Хуснуллин дал высокую оценку строительству жилья в Башкирии

19 июля в Центре управления республикой состоялась встреча заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина и Главы Башкирии Радия Хабирова.

Фото №1 - Марат Хуснуллин дал высокую оценку строительству жилья в Башкирии

На встрече обсудили насущные вопросы – взаимодействия федерального центра с регионом и дополнительные меры поддержки масштабных проектов, которые реализуются на территории Башкирии.

Глава Башкирии выразил признательность вице-премьеру Марату Хуснуллину за содействие развитию строительного сектора и транспортной сферы, а также реализации региональных отраслевых инициатив.

Программы и проекты, которые инициировали Президент России и Правительство страны, положительно сказываются на развитии нашей республики. Несмотря на серьёзные вызовы, экономическая ситуация в Башкортостане — стабильная. Жилищное и дорожное строительство в регионе идёт опережающими целевые показатели темпами. В прошлом году мы возвели более 3,3 млн кв. м жилья. К 2030 году мы должны ежегодно строить 4 млн кв. м. Эту задачу мы выполним. В сфере транспорта успешно реализуем проект строительства участка федеральной трассы М-12 на территории нашей республики. Её запуск к концу 2024 года даст дополнительный импульс развитию региона и повысит качество жизни людей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин высоко оценил работу строительного комплекса республики.

Всё, что я сегодня увидел во время поездки по Уфе, оставило очень благоприятное впечатление. В городе красивая архитектура домов, которые возводят в том числе в рамках комплексной застройки территорий. Отрадно, что формируется новый современный стиль столицы республики. По объёмам строительства жилья Башкортостан входит в десятку регионов-лидеров. Из года в год темпы его возведения растут. По развитию дорожной инфраструктуры регион успешно выполняет планы национального проекта «Безопасные качественные дороги». В целом Башкортостан эффективно реализует все федеральные меры поддержки субъектов. Где-то даже идёт с опережением. Это говорит о большой системной работе управленческой команды. Поэтому будем продолжать активно взаимодействовать с республикой в части реализации тех стратегических задач, которые ставит Президент России Владимир Путин. Наша новая задача — национальный проект «Инфраструктура для жизни.

Марат Хуснуллин, заместитель Председателя Правительства РФ

В рамках повестки на встрече обсудили вопросы формирования нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который должен объединить действующие проекты «Жильё», «Дороги», а также программы модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийных и ветхих домов.

В завершение встречи Глава Башкирия Радий Хабиров за большой вклад в достижение целей национального развития и многолетнюю добросовестную работу вручил вице-премьеру России Марату Хуснуллину орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

Фото: Азат Мухамедьянов.

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